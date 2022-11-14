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Президентом Словении избрана адвокат Наташа Пирц-Мусар

14 Ноября 2022, 08:12
Президентом Словении избрана адвокат Наташа Пирц-Мусар
14 Ноября 2022, 08:12

Президентом Словении избрана адвокат Наташа Пирц-Мусар

ЛЮБЛЯНА. КАЗИНФОРМ - Наташа Пирц-Мусар победила во втором туре президентских выборов в Словении. Беспартийный кандидат получила около 54% голосов. У представителя Демократической партии Андже Логара 46%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Пирц-Мусар поздравил с победой премьер-министр Словении Роберт Голоб. Он назвал ее победу доказательством того, что граждане хотят жить в стране, «где уважаются основополагающие элементы демократии».

Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images


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