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    18:44, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Президентом принято решение в интересах безопасности и спокойствия граждан - Мухтар Ерман

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Мухтар Ерман считает, что решение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева обратиться за помощью к Организации договора коллективной безопасности – своевременная необходимая мера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    «Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предпринимает необходимые меры для защиты нашей страны, казахстанцев от угрозы, которая исходит от террористических банд, бесчинствующих сейчас в регионах Казахстана и особенно в Алматы. Массовые погромы, мародёрство и вооружённые столкновения с правоохранительными силами – всё это требует незамедлительных и решительных действий. В стране проводится контртеррористическая операция. Очевидно, что решение обратиться за помощью к партнёрам по ОДКБ, о котором Глава государства объявил на заседании Совета Безопасности, принято Президентом Казахстана в интересах безопасности и спокойствия граждан. Сейчас главная задача – соблюдать спокойствие и проявлять гражданскую ответственность», - отметил Мухтар Ерман.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.


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