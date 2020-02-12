Президентом «Клуба главных редакторов» избрана известный медиаменеджер Бибигуль Жексенбай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на очередной отчетно-выборной конференции ОО «Клуб главных редакторов» избран президент и новый состав правления объединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на администрацию клуба.

Президентом Клуба единогласно избрана академик Академии журналистики Республики Казахстан, известный медиаменеджер Бибигуль Жексенбай. Ерлан Бекхожин был освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока его полномочий.

Члены Клуба главных редакторов единогласно избрали и вице-президентов общественного обьединения. В их числе – главный редактор республиканской газеты «Әділет. Рухани жаңғыру» Муратбек Токтагазин, первый заместитель главного редактора республиканской общественно-политической газеты «Sakhara» Кенжеболат Жолдыбай, председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Вячеслав Пащенко, главный редактор республиканской газеты «Sport»-«Спорт» Дуйсебай Дурали, известный блогер Галым Байтук.