+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -5 °С
USD 376.20 EUR 410.77
RUB 5.96 CNY 53.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президентом «Клуба главных редакторов» избрана известный медиаменеджер Бибигуль Жексенбай

12 Февраля 2020 22:45
Поделиться:
Президентом «Клуба главных редакторов» избрана известный медиаменеджер Бибигуль Жексенбай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на очередной отчетно-выборной конференции ОО «Клуб главных редакторов» избран президент и новый состав правления объединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на администрацию клуба.

Новости по теме
Поручение Президента исполняется – МИОР о новом законопроекте о мирных собраниях
Открыт прием заявок на Национальную телевизионную премию «Тұмар-2020» Национальному информагентству Узбекистана планируют выделить более $560 тыс. на модернизацию Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 февраля

Президентом Клуба единогласно избрана академик Академии журналистики Республики Казахстан, известный медиаменеджер Бибигуль Жексенбай. Ерлан Бекхожин был освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока его полномочий.

Члены Клуба главных редакторов единогласно избрали и вице-президентов общественного обьединения. В их числе – главный редактор республиканской газеты «Әділет. Рухани жаңғыру» Муратбек Токтагазин, первый заместитель главного редактора республиканской общественно-политической газеты «Sakhara» Кенжеболат Жолдыбай, председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Вячеслав Пащенко, главный редактор республиканской газеты «Sport»-«Спорт» Дуйсебай Дурали, известный блогер Галым Байтук.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СМИ, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив