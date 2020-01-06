+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -9 °С
USD 382.14 EUR 426.39
RUB 6.16 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президентом Хорватии стал бывший премьер-министр страны Зоран Миланович

6 Января 2020 09:10
Поделиться:
Президентом Хорватии стал бывший премьер-министр страны Зоран Миланович

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ – Президентом Хорватии стал бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Во втором туре выборов президента Хорватии победу одержал кандидат от Социал-демократической партии бывший премьер-министр страны Зоран Миланович.

Государственная избирательная комиссия, по итогам обработки 99% бюллетеней сообщила, что Миланович набрал 53% голосов. Результат действующего президента страны Колинды Грабар-Китарович 47%.

В конце этого года в стране, которая с 1 января председательствует в Европейском союзе, пройдут также парламентские выборы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Выборы, Евросоюз,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив