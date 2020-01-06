Президентом Хорватии стал бывший премьер-министр страны Зоран Миланович

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ – Президентом Хорватии стал бывший премьер-министр страны Зоран Миланович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Во втором туре выборов президента Хорватии победу одержал кандидат от Социал-демократической партии бывший премьер-министр страны Зоран Миланович.

Государственная избирательная комиссия, по итогам обработки 99% бюллетеней сообщила, что Миланович набрал 53% голосов. Результат действующего президента страны Колинды Грабар-Китарович 47%.

В конце этого года в стране, которая с 1 января председательствует в Европейском союзе, пройдут также парламентские выборы.