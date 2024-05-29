РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:52, 28 Май 2024 | GMT +6

    Президенты Казахстана и Германии обсудили ряд практических вопросов

    Президенты Казахстана и Германии обсудили ряд практических вопросов
    Photo: Aкорда

    Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Федеральным Канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

    Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате «Центральная Азия – Германия» в Астане.

    Теги:
    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Экономика Внешняя политика Казахстана Германия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!