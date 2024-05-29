Президенты Казахстана и Германии обсудили ряд практических вопросов

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Федеральным Канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы, состоявшейся по инициативе немецкой стороны, Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Главы государства в Берлин в сентябре прошлого года.

Собеседники с удовлетворением отметили высокую динамику торгово-экономического взаимодействия, выразив обоюдную заинтересованность в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, отметив важность координации усилий двух стран на международной арене. В данном контексте подчеркнута актуальность предстоящей встречи на высоком уровне в формате «Центральная Азия – Германия» в Астане.