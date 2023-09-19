РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:30, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства рассказал президенту Эстонии о социально-экономических преобразованиях в Казахстане

    Эстония и казахстан
    Фото: Акорда

    Глава государства провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.

    Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

    Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.

    Ранее Глава государства провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы.

    Напомним, что 18 сентября начался рабочий визит Президента Казахстана в Нью-Йорк. В ходе визита он выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Визит Президента РК в США
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!