Глава государства рассказал президенту Эстонии о социально-экономических преобразованиях в Казахстане

Глава государства провел переговоры с президентом Эстонии Аларом Карисом. В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между двумя государствами в различных сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства проинформировал собеседника о масштабных социально-экономических преобразованиях в Казахстане, в том числе направленных на привлечение и защиту иностранных инвестиций.

Стороны подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих общий интерес, и обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.

Президенты также рассмотрели актуальные вопросы международной повестки дня и многостороннее взаимодействие по линии ООН, ЕС и ОБСЕ.

Ранее Глава государства провел переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Финляндия является крупнейшим торговым партнером Казахстана и занимает лидирующие позиции по объему инвестиций среди стран Северной Европы.

Напомним, что 18 сентября начался рабочий визит Президента Казахстана в Нью-Йорк. В ходе визита он выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».