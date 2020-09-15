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Президента РК ознакомили с планами работы Агентства по защите и развитию конкуренции

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Сентября 2020, 19:33
Президента РК ознакомили с планами работы Агентства по защите и развитию конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с планами работы вновь созданного Агентства по защите и развитию конкуренции.

Президенту было доложено о предстоящих мерах, направленных на развитие конкуренции в стране, создание проконкурентного климата и признание конкуренции в качестве национальной идеи. Для их реализации будет разработан Национальный проект по развитию конкуренции, который охватит все отрасли и регионы. Будут разработаны отраслевые и региональные стандарты конкуренции.

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Председатель Агентства рассказал Главе государства об организации деятельности новой структуры. В частности, приоритетными направлениями работы станут обеспечение устойчивого роста и развития экономики, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, защита интересов потребителей.

Президент подчеркнул важность формирования в Казахстане здоровой конкуренции на основе передового опыта мирового рынка.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность решения задач по повышению эффективности экономики и защите конкуренции, поставленных в Послании народу Казахстана, и дал ряд конкретных поручений руководителю нового Агентства.


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