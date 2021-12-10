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Президент задал новую траекторию социально-экономической модернизации - Даурен Абаев

10 Декабря 2021 13:17
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Президент задал новую траекторию социально-экономической модернизации - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Передача полномочий Елбасы Нурсултана Назарбаева ознаменовало новый этап эволюции всей политической системы Казахстана. Так считает первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы все хорошо знаете, в 2019 году Елбасы принял историческое решение, передав полномочия Главы государства Касым-Жомарту Токаеву. Это событие ознаменовало новый этап эволюции всей политической системы Казахстана», -сказал Даурен Абаев во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

Как подчеркнул Даурен Абаев, Президент в русле своего предвыборного лозунга «Преемственность. Справедливость. Прогресс» задал новую траекторию социально-экономической модернизации.

«Первое – «Слышащее государство», приветствующее конструктивную гражданскую активность. Второе – верховенство закона, подразумевающее незыблемость и неукоснительность правовых механизмов в решении любых проблем. Третье – справедливость социальной и экономической политики, в которой государство, работодатель и гражданин несут солидарную ответственность за здоровье, образование и благополучие человека. Четвертое – культивирование ценностей прагматичности и бережливости, ответственного отношения к условиям жизни будущих поколений. В этом ключе особое значение имеет защита окружающей среды. И пятое – гуманность, нулевая терпимость к любым видам дискриминации и насилия, включая домашнее насилие, нетерпимость к представителям других этносов и конфессий», - рассказал Д. Абаев, обращаясь к участникам конференции.


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#Общество   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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