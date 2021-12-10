Президент задал новую траекторию социально-экономической модернизации - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Передача полномочий Елбасы Нурсултана Назарбаева ознаменовало новый этап эволюции всей политической системы Казахстана. Так считает первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы все хорошо знаете, в 2019 году Елбасы принял историческое решение, передав полномочия Главы государства Касым-Жомарту Токаеву. Это событие ознаменовало новый этап эволюции всей политической системы Казахстана», -сказал Даурен Абаев во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», прошедшей в Нур-Султане.

Как подчеркнул Даурен Абаев, Президент в русле своего предвыборного лозунга «Преемственность. Справедливость. Прогресс» задал новую траекторию социально-экономической модернизации.

«Первое – «Слышащее государство», приветствующее конструктивную гражданскую активность. Второе – верховенство закона, подразумевающее незыблемость и неукоснительность правовых механизмов в решении любых проблем. Третье – справедливость социальной и экономической политики, в которой государство, работодатель и гражданин несут солидарную ответственность за здоровье, образование и благополучие человека. Четвертое – культивирование ценностей прагматичности и бережливости, ответственного отношения к условиям жизни будущих поколений. В этом ключе особое значение имеет защита окружающей среды. И пятое – гуманность, нулевая терпимость к любым видам дискриминации и насилия, включая домашнее насилие, нетерпимость к представителям других этносов и конфессий», - рассказал Д. Абаев, обращаясь к участникам конференции.