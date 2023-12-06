Президент Южной Кореи заменил шесть министров

В понедельник президент Юн Сок Ёль провел частичную перестановку в кабинете министров, заменив министра финансов одним из своих старших советников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Перестановки произошли в министерстве финансов, сельского хозяйства, инфраструктуры, морского и рыбного хозяйства, малого и среднего бизнеса, а также в министерстве по делам ветеранов.

Чхве Сан Мок, до прошлой недели занимавший должность старшего советника президента по экономическим вопросам, был назначен новым министром финансов.

Кан Чжун Э, бывший ректор Женского университета Сунмён, была назначена новым министром по делам патриотов и ветеранов, в то время как Сон Ми Рён, бывший старший сотрудник Корейского института сельского хозяйства, была выбрана министром сельского хозяйства.

Пак Сан У, бывший глава Korea Land & Housing Corp., был назначен новым министром по земельным вопросам и инфраструктуре, а Кан До Хен глава Корейского института океанологии, был избран министром морского и рыбного хозяйства.

Второй заместитель министра иностранных дел О Ён Чжу была выдвинута на пост министра малого и среднего бизнеса.