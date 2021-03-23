Президент Южной Кореи сделал прививку от коронавируса

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19 во вторник, поскольку он планирует принять участие в Саммите G-7, который состоится в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

Президент получил прививку в медицинском центре Чонногу недалеко от президентского комплекса в Сеуле. Вместе с ним привились первая леди Ким Чжон Сук и девять чиновников администрации, которые будут сопровождать их в поездке в Великобританию в июне. Сессию G-7 намечено провести в Карбис-Бэй в Корнуолле с 11 по 13 июня.

Южная Корея начала во вторник вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca людей в возрасте 65 лет и старше.

Накануне местные органы здравоохранения заявили, что они не обнаружили никаких доказательств связи между вакциной и случаями образования тромбов.

Вакцина AstraZeneca включает введение двух доз препарата с интервалом в 8-12 недель.