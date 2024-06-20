Президент Южной Кореи объявил ЧС национального масштаба из-за проблем с демографией

Республика Корея находится в чрезвычайной ситуации национального масштаба из-за сокращения численности населения, власти страны активизируют комплексные меры для преодоления этой угрозы. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Сегодня я официально объявляю о чрезвычайной демографической ситуации национального масштаба. Мы задействуем общегосударственную систему комплексного реагирования, пока проблема низкой рождаемости не будет решена, - приводит агентство Yonhap слова президента.

Как пишет агентство, лидер страны сделал заявление на фоне пессимистичных прогнозов о том, что население республики "может в конечном итоге вымереть, если тенденция не изменится". За последнее десятилетие власти страны использовали различные стимулирующие меры, чтобы увеличить показатели рождаемости, но такие факторы, как высокие цены на жилье, расходы на образование и продолжительный рабочий день, снижают готовность граждан заводить семьи, пишет Рёнхап.

Президент назвал три приоритетных направления политики: введение гибкого графика на работе, улучшение системы поддержки ухода за ребенком и обеспечение доступного жилья. В частности, власти планируют смягчить правила выхода в декрет и распространить их на отцов с целью добиться увеличения доли родителей, пользующихся таким правом, с нынешних 7% до 50% к 2027 году (год окончания президентского срока Юн Сок Ёля). Работодателям будут предоставляться субсидии для найма временных работников вместо сотрудников, вышедших в декрет. Семьи с детьми получат льготные условия ипотеки и расширенные налоговые послабления, а строительные фирмы будут обязаны при продаже новых квартир выделять молодоженам 23% новых жилых помещений вместо нынешних 18%.

Кроме того, будет создано профильное министерство, которое предварительно получило название "Министерство планирования демографической стратегии". Ведомство будет разрабатывать стратегии по преодолению демографических проблем, включая низкий уровень рождаемости, стареющее общество и миграционную политику. Оно получит полномочия по пересмотру бюджетных расходов, будет консультироваться с региональными властями по проблеме демографии.

По данным агентства, за последние 18 лет власти Южной Кореи потратили порядка $275 млрд на стимулирование рождаемости, но она лишь снижалась, достигнув в четвертом квартале 2023 года антирекорда - суммарный коэффициент рождаемости тогда составил 0,65 (среднее ожидаемое число рождений на женщину за весь репродуктивный период жизни). При этом коэффициент, необходимый для поддержания стабильного уровня более 50 млн населения для Республики Корея, составляет 2,1 без учета миграции.