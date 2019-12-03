Президент World Athletics оценил перспективы развития легкой атлетики в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ находится с визитом в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я был рад увидеть видение, направление и движение в развитии легкоатлетического спорта в Казахстане со стороны спортивных, так и политических руководителей. В лице Даниала Ахметова (Президент Федерации легкой атлетики - прим. автора), я вижу Федерацию, которая четко представляет поставленные задачи и четко понимает, какие вызовы стоят перед легкой атлетикой, важность в подготовке тренерского состава, и в том, чтобы поднимать новое поколение спортсменов с детского возраста», - рассказал Себастьян Коэ в ходе пресс-конференции в Нур-Султане.





В ходе своего визита президенту World Athletics показали строящийся объект «Крытый легкоатлетический комплекс» в Нур-Султане.

«Со стороны Премьер-Министра РК мы увидели сильную поддержку с целью инвестирования в будущее легкой атлетики, также развития программ для подготовки тренеров. Несколько минут назад мы вернулись с посещения строящегося объекта - нового легкоатлетического комплекса, которые станет площадкой для проведения соревнований мирового уровня и мировых чемпионатов. Наш график был плотный. Визит был информативным. Я очень удовлетворен и вдохновлен тем, что я увидел. Доволен всеми планами, которые позволят развиваться нашему виду спорта в вашем регионе», - отметил глава Всемирной федерации.

Вместе с тем, аким Восточно-Казахстанской области, президент Федерации легкой атлетики РК Даниал Ахметов проинформировал Себастьяна Коэ о текущем состоянии казахстанской легкой атлетики, о реформах, проводимых в структуре Федерации.









«В легкой атлетике страны - 20 тысяч спортсменов и около 700 спортсменов профессионального уровня, тысячи наших тренеров. Мы имеем достаточно неплохую спортивную базу. Мы начали строительство в Семее Международного уровня спортивных сооружений, которые в ближайшее время будут построены и тогда будем иметь хорошую спортивную базу. Сегодня знаем все основные проблемы, связанные с легкой атлетикой. Прежде всего, необходим более высокий уровень подготовки именно самого тренерского состава. Эту задачу обсудили с Себастьяном Коэ», - проинформировал Даниал Ахметов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) - всемирная управляющая организация в легкой атлетике. Была основана в 2012 году на первом конгрессе в Стокгольме. На сегодня в состав World Athletics входят более 200 стран. В 1933 году штаб-квартира организации основалась в Монако, где и находится в настоящее время.

Себастьян Коэ - британский политический деятель и спортивный функционер, Рыцарь-командор Ордена Британской империи, двукратный олимпийский чемпиона в беге на 1500 метров, а также серебряный призер в беге на 800 метров.

Как ранее сообщалось, 2 декабря Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).



