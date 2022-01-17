Президент встал на защиту народа - председатель ветеранской организации Кордая

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ – Ветераны, пенсионеры поселка Кордай Жамбылской области с большим вниманием слушали все выступления Президента Казахстана во время недавних трагических событий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель первичной ветеранской организации Кордая Наталья Журавлева рассказала, что в состав общественной организации входит большинство пенсионеров и ветеранов районного поселка.

«От лица нашей организации, в первую очередь, хочу выразить глубокое соболезнования семьям мирных граждан, военнослужащих, сотрудников полиции, которые погибли в борьбе за стабильное и мирное будущее для нашей страны, нашего молодого поколения. Светлая память ребятам… Мы никогда не забудем эти трагические события, которые развернулись в мирное время в нашей стране, и не дай бог увидеть нашим детям и внукам то, через что прошли наши деды, отцы, увидеть страшную войну», - сказала Наталья Журавлева.

«Мы, кордайцы, можно сказать второй раз пережили эти ужасы и страхи, ужасы войны: в прошлом году у нас произошли всем известные масанчинские события, где тоже погибли люди, тоже была стрельба, но благодаря нашему Президенту эта война была остановлена», - поделилась воспоминаниями Н. Журавлева.

По мнению председателя ветеранской организации поселка, и в этот раз, благодаря только чётким и решительным действиям Касым-Жомарта Токаева народ Казахстана был защищен.

«Действительно, наша страна раскололась на два лагеря - богатых и бедных, и это произошло в стране, где никто не должен был ни в чем нуждаться. У нас есть огромные природные богатства: представлена вся таблица Менделеева, и мы должны жить как в маленькой Швейцарии. Но все перешло в руки кучки олигархов, а народ стал выживать», - считает Н.Журавлева.

«Послушав выступления нашего Президента, мы, ветераны, пенсионеры, труженики тыла, полностью одобряем его действия, его политику. Мы очень рады, что Президент услышал свой народ и встал на его защиту. Спасибо вам, господин Президент, за мирное небо над нашей страной. Надеемся, что наш народ, в частности молодое поколение, из этих трагических событий извлечет для себя хороший урок для того, чтобы такое больше никогда не повторилось», - сказала в заключение Н. Журавлева.