Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс досрочно уйдет в отставку

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс планирует уйти в отставку за год до истечения срока его полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Дэвид Малпасс покинет свой пост 30 июня, в конце финансового года Всемирного банка, проработав на этой должности более четырех лет.

«Для меня было огромной честью и привилегией руководить ведущим институтом развития в мире», — говорит он. «Поскольку развивающиеся страны столкнулись с беспрецедентным кризисом, я горжусь тем, что Группа Всемирного банка реагирует на них быстро, масштабно, новаторски и эффективно».

Всемирный банк, объединяющий 187 стран-членов, предоставляет денежные займы развивающимся странам с целью сокращения бедности. Бывший президент США Дональд Трамп назначил Дэвида Малпасса главой Всемирного банка в 2019 году сроком на пять лет. США, как крупнейший акционер, традиционно назначают на эту должность своего гражданина.

За время пребывания Дэвида Малпасса в должности, Всемирный банк реагировал на многочисленные кризисы, в том числе глобальную пандемию. Он также сосредоточился на политике, направленной на ускорение экономического роста, снижение бремени государственного долга и помощь в сокращении бедности.

В своем заявлении Дэвид Малпасс отметил, что решил заняться новыми задачами и что это возможность для плавной смены руководства в Группе Всемирного банка.

Фото: Patrick Semansky/Associated Press