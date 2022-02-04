Президент внес дополнение в мораторий на проверки малого и микропредпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес дополнение в Указ «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» пункт 1 дополнился подпунктом 13) следующего содержания:

13) проверок соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

