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Президент внес дополнение в мораторий на проверки малого и микропредпринимательства

4 Февраля 2022 15:18
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Президент внес дополнение в мораторий на проверки малого и микропредпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес дополнение в Указ «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» пункт 1 дополнился подпунктом 13) следующего содержания:

13) проверок соблюдения требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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