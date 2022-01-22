Президент верно оценил низкую эффективность взаимодействия госорганов с гражданами – глава павлодарского Гражданского Альянса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации «Гражданский Альянс Павлодарской области» Светлана Могилюк поддержала Главу государства в его оценке эффективности работы государственных органов во взаимодействии с обществом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее важным для меня в выступлении Президента страны Касым-Жомарта Токаева является его оценка крайне низкой эффективности взаимодействия государственных органов с гражданами страны», - сказала корреспонденту МИА «Казинформ» председатель объединения юридических лиц «Ассоциация «Гражданский Альянс Павлодарской области» Светлана Могилюк.

Она поделилась, что, долгое время взаимодействуя с госорганами как руководитель крупной ассоциации неправительственных организаций Павлодарской области, она и ее единомышленники видят, что их рекомендации, которые исходят от работы с людьми, не воспринимаются государственными органами.

«Неоднократно мы поднимали вопрос о крайне низкой эффективности достаточно значительных средств, выделяемых в рамках государственного социального заказа, именно потому что это происходит очень формально, - отметила Светлана Владимировна. - Как правильно сказал Президент нашей страны, для государственных органов чаще важен процесс, а не результат; чаще важны отчеты, а не качественные изменения, к которым приводили бы действия, которые должны происходить в рамках государственного социального заказа. Это только один из примеров; мы таких примеров, к сожалению, имеем достаточно много».

По словам С. Могилюк, к таким примерам относится крайне низкая эффективность взаимодействия государственных органов при обсуждении таких вопросов, как, например, переименования, обсуждение повышения тарифов.

«То есть, все так или иначе проводимые общественные слушания чаще всего проводятся формально. Я очень надеюсь, что произошедшие события обратят внимание наших государственных органов и заставят их, наконец, пересмотреть свои подходы к взаимоотношениям с обществом и сделать их более эффективными», - подчеркнула председатель Гражданского Альянса Павлодарской области.



