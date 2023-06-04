Президент в регионах, дорогие авиабилеты и температурные рекорды – как прошла неделя в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в Казахстане прошла относительно спокойно. Одними из важных и обсуждаемых тем стали рабочая поездка Главы государства в регионы и состояние гражданской авиации. Об этих и других событиях - в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Поездки Президента

Рабочая неделя Главы государства началась с визита в Северо-Казахстанскую область. Президент оценил темпы посевной кампании, встретился с аграриями, посетил молочно-товарную ферму, бумажную фабрику, местный университет и побеседовал с представителями общественности. В разговоре с аграриями не осталась без внимания тема обеспечения товарами собственного производства.

«Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране», – сказал Глава государства.

В середине недели Касым-Жомарт Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Алматы. Президент ознакомился с работой Центра по изучению материалов политических репрессий ХХ века, работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», посетил центр инновационного творчества для детей школьного возраста, расположенный в Наурызбайском районе.

Глава государства принял новоизбранного председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенова, президента Национальной академии наук Кунсулу Закарью, встретился с министром иностранных дел Республики Корея Паком Чжином. В разговоре с уполномоченным по правам ребенка Аружан Саин Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних, соблюдения гарантий прав детей-сирот, поддержки детей с ограниченными возможностями.

2 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Чолпон-Ату с рабочим визитом, где выступил на втором региональном саммите глав государств Центральной Азии и ЕС и провел двусторонние переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Президент предложил создать в Алматы проектный офис стран Центральной Азии по вопросам климата и зеленой энергетики, а также в 2026 году провести в Казахстане Региональный климатический саммит. Кроме того, Казахстан выступает с инициативой по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Авиационные проблемы

Премьер-Министр Алихан Смаилов на заседании Правительства раскритиковал ситуацию с постоянно отменяемыми рейсами авиакомпаний. Глава Кабмина заявил, что представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис. По словам Алихана Смаилова, практически везде используется устаревшая техника и не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства.

Есть вопросы у Правительства и к ценообразованию. Алихан Смаилов отметил, что оно работает на доходы авиакомпаний, а не в интересах потребителей. Глава Кабмина считает, что следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания.

Фото: primeminister.kz

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев считает, что стоимость авиабилетов может снизиться. Предпосылки для этого есть. Однако проблему представляет дефицит авиатоплива, которое составляет 30% в себестоимости авиаперевозок.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев подчеркнул, что дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость являются одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации. Он добавил, что наблюдается и дефицит высококвалифицированных кадров. Выпускники казахстанского вуза не востребованы из-за несоответствия стандартам ИКАО. Глава МИИР добавил, что для решения вопроса совместно с Министерством науки и высшего образования прорабатывается вопрос кардинального реформирования системы подготовки кадров для отрасли гражданской авиации.

Школа, безопасность и выпускники

На прошлой неделе в стране завершился учебный год для более 3,7 млн детей. Из них 172 тысячи окончили 11 класс. Для организации отдыха школьников 1-10 классов будут работать 218 загородных и 10 200 пришкольных, профильных и палаточных лагерей, школы летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах, будут реализованы проекты «Этноаул» и «Летняя путевка» и открыты секции и кружки в учреждениях дополнительного образования.

Пока дети отдыхают, взрослые заняты обеспечением их безопасности в учебных заведениях.

Вице-министр просвещения РК Едил Оспан сообщил, что в первом квартале проведен мониторинг по изучению состояния обеспечения объектов образования комплексной системой безопасности. Работали 162 мониторинговые группы, в состав которых вошли представители местных исполнительных органов, департаментов по обеспечению качества в сфере образования, полиции, по чрезвычайным ситуациям и неправительственных организаций. Проверено более 10 тысяч объектов образования.

Выявили объекты, не соблюдающие соответствующие требования и правила. В частности, камеры видеонаблюдения не соответствовали техническим требованиям, отсутствовала лицензированная охрана в организациях образования с большим количеством учащихся и расположенных в крупных городах. Охранные агентства привлекают к охране организаций образования лиц, не имеющих соответствующей подготовки. Выяснилось, что в некоторых случаях тревожные кнопки и видеокамеры не подключили к центрам оперативного управления органов внутренних дел из-за плохого интернета.

В свою очередь, председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов сообщил, что по результатам профилактического контроля на 5 151 объекте образования выявили 49 424 нарушения требований пожарной безопасности. В основном это отсутствие или неисправное состояние систем автоматического обнаружения пожара и оповещения; монтаж электросетей и эксплуатация электроприборов с нарушениями требований правил устройства электроустановок; недостаточное количество либо неисправное состояние первичных средств пожаротушения; загромождение путей эвакуации.

Растущие тарифы и состояние ТЭЦ

Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил, что скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 27 из 47 энергопроизводящих организаций. Средний рост тарифов составит около 24%. Он добавил, что с 1 июля в стране будет работать Единый закупщик электроэнергии. Это позволит исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, сократить непродуктивных посредников.

По словам Жандоса Нурмаганбетова, Минэнерго приступило к реализации обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции», основной целью которой является снижение уровня износа не менее чем на 15% за счет повышения инвестиционной привлекательности сектора генерации.

В рамках технического аудита электростанций Казахстана было обследовано 55 электрических станций. Особое внимание было уделено техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования тепловых станций и условиям его эксплуатации. По итогам обследования все станции были разделены по категориям в зависимости от технического состояния оборудования, сроков эксплуатации, показателей удельного расхода топлива, аварийности, укомплектованности персоналом и выполнением ремонтных работ. Состояние ТЭЦ в некоторых регионах является критическим. В частности, в Риддере, Экибастузе и Темиртау. По словам министра энергетики Алмасадама Саткалиева, рассматриваются вопросы для финансирования ремонта этих ТЭЦ за счет выделения средств из резерва Правительства.

Жара в регионах

Почти по всей стране на прошлой неделе установилась жаркая погода. Столбик термометра поднимается до 35-40 градусов даже на севере Казахстана. Погода в Петропавловске бьет 70-летние рекорды. По прогнозам синоптиков, жара продержится еще несколько дней.

Между тем началась пора отпусков. Корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили цикл материалов о том, как интересно и с пользой отдохнуть в разных регионах Казахстана. Подробнее прочесть об этом можно здесь.