Президент в Послании предложил пути выхода из кризиса - ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент в своем Послании охарактеризовал реальную ситуацию в республике, честно остановился на недостатках и предложил пути выхода из кризиса. Об этом заявил доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Тынысбек Кальменов, передает корреспондент МИА «Каинформ».

«Я с большим воодушевлением смотрел видеотрансляцию Послания Президента Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана. Он без прикрас, без пафоса охарактеризовал реальную ситуацию в республике, честно остановился на недостатках и предложил пути выхода из кризиса», - сказал Тынысбек Кальменов.

Ученый считает, что такой критический доклад мог сделать только руководитель, который не связан со скандальным прошлым.

«Если внимательно следить за видеорядом во время трансляции Послания, то ряд руководителей страны явно чувствовали себя неуютно, виновато. То есть доклад, как мне казалось, им естественно не понравился. С коррупцией у нас борются силовые структуры, но почему-то они подчиняются Президенту через вторые руки, а должны подчиняться прямо, иначе никакого эффекта не будет. Преступники должны быть наказаны, так как ненаказанное преступление порождает преступление», - добавил Тынысбек Кальменов.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.