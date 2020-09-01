Президент в Послании обозначил необходимость пересмотра экономической политики - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства в Послании народу Казахстана обозначил необходимость пересмотра политики экономического развития государства. Об этом заявил старший научный сотрудник отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно утверждению Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, одним из основополагающих элементов экономического курса в новых реалиях должен стать рост человеческого капитала. Действительно, все больше стран в мире осознают взаимосвязь между инвестициями в человеческий капитал и экономическим процветанием государства. В этом смысле, Казахстан всегда уделял особое внимание вопросу подготовки высококлассных специалистов», - сказал Слямжар Ахметжаров.

В настоящее время, по его словам, в Казахстане успешно сформировалась уникальная образовательная экосистема, которая объединяет в себе на уровне среднего образования – Назарбаев интеллектуальные школы; на уровне высшего образования – Назарбаев Университет. Наряду с этим реализуется программа «Болашак», которая нацелена на подготовку кадров высшего звена (магистров и докторов), проходящих обучение в ведущих вузах мира.

В основу НИШ заложены самые актуальные тенденции обучения школьной молодежи. Их главным принципом выступает автономный статус организации и требовательность системы отбора учащихся, последовательность учебного процесса и наличие необходимой научно-социальной инфраструктуры. Сегодня учащиеся НИШ демонстрируют выдающиеся результаты и не уступают своим сверстникам из Сингапура, Японии, Канады и США. По математической грамотности учащиеся НИШ входят в топ-10 стран мира. Это достижение является плодом внедрения передовых методик обучения в системе НИШ.

«При этом, очень важно отметить, что НИШ не является элитарным учебным заведением. В настоящее время, среди учащегося контингента НИШ более 3 тысяч детей являются выходцами из многодетных и малообеспеченных семей, значительная часть которых из сельской местности и малых городов. Ученики в НИШ, прежде всего, отбираются по принципу знаний. Запуск НИШ позволил каждому одаренному ребенку в нашей стране предоставить возможность учиться на уровне лучших мировых стандартов», – пояснил Слямжар Ахметжаров.

Спикер добавил, что особое место в системе образования Казахстана занимает Назарбаев Университет. В НУ созданы все необходимые условия для получения новейших знаний и занятия научной деятельностью. За короткий промежуток времени Назарбаев университет превратился в инновационный кластер казахстанской экономики и по праву стал кузницей высококлассных кадров. Практические навыки выпускников НУ находят свое применение в сфере инженерии, финансов, государственного управления, медицины, образования и других отраслях Казахстана.

В число амбициозных задач Назарбаев Университета входит дальнейшее увеличение контингента студентов из зарубежных стран, вхождение в рейтинг топ-200 лучших университетов мира, а также формирование экосистемы продвижения исследований и коммерциализации научно-инновационных проектов.

Одним из стратегических проектов суверенного Казахстана является международная стипендия «Болашак». За 27 лет существования стипендия «Болашак» была присуждена более 13 тысячам казахстанцев. В данном контексте программа сумела стать реальным социальным лифтом для многих молодых казахстанцев. Приобретенные знания и опыт стипендиатов позволяют им оказывать заметный вклад на развитие тех сфер экономики и общества, в которых они работают.

«Кроме того, стипендиаты программы «Болашак» своими достижениями формируют позитивный имидж страны за рубежом. Каждый раз молодые казахстанцы, направляющиеся на обучение в рамках программы «Болашак», демонстрируют в университетах высокие знания в сфере государственного управления, инженерии, медицины, финансов и других областях. Именно поэтому все больше стран помимо географического положения Казахстана знакомятся с нашей конкурентоспособной молодежью. В свою очередь, это позитивно отражается на инвестиционной привлекательности Казахстана, как страны с квалицированными людскими ресурсами. В целом, как отметил в послании Глава государства эпоха нефтяного суперцикла подходит к завершению. В условиях новой конъюнктуры мирового рынка растет необходимость повышения качества человеческого капитала. Те страны мира, которые поддерживают развитие этого тренда, будут лидерами по уровню благосостояния населения. В данном контексте дальнейшая реализация образовательных проектов НИШ, НУ и «Болашак» позволит сформировать критическую массу лидеров нового поколения, способных в конечном счете внести весомый вклад в диверсификацию экономики и повышение благосостояния казахстанцев», - заключил эксперт.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.