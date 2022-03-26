Президент в Послании дал ответ на политические запросы общества – член ПМКР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Президентского молодежного кадрового резерва Ербол Тулегенов поделился мнением о Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если судить по мнению людей из моего окружения, да и в целом, Послание нравится всем. Курс правильный – у общества есть запрос на политические реформы, Президент дал ответ на него. Конечно, люди хотят еще большего, но все должно происходить последовательно. То, что запомнилось больше всего: мы от «супер-президентской страны» переходим к более сбалансированной власти, где судебная, исполнительная и законодательная власти будут сбалансированы», - сказал Ербол Тулегенов в кулуарах после встречи заместителя Администрации Президента РК Аиды Балаевой с ПМКР.

Спикер также прокомментировал инициативу о создании Конституционного суда.

«У нас появляется Конституционный суд – очень важный орган, который должен быть в демократическом обществе. Чтобы вносить изменения в Конституцию, нужно их рассмотреть с привлечением общественности. Это не должно происходить легко, потому что Конституция – это главный законодательный документ страны», - заключил Е. Тулегенов.