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    20:43, 25 Март 2022 | GMT +6

    Президент в Послании дал ответ на политические запросы общества – член ПМКР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Президентского молодежного кадрового резерва Ербол Тулегенов поделился мнением о Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если судить по мнению людей из моего окружения, да и в целом, Послание нравится всем. Курс правильный – у общества есть запрос на политические реформы, Президент дал ответ на него. Конечно, люди хотят еще большего, но все должно происходить последовательно. То, что запомнилось больше всего: мы от «супер-президентской страны» переходим к более сбалансированной власти, где судебная, исполнительная и законодательная власти будут сбалансированы», - сказал Ербол Тулегенов в кулуарах после встречи заместителя Администрации Президента РК Аиды Балаевой с ПМКР.

    Спикер также прокомментировал инициативу о создании Конституционного суда.

    «У нас появляется Конституционный суд – очень важный орган, который должен быть в демократическом обществе. Чтобы вносить изменения в Конституцию, нужно их рассмотреть с привлечением общественности. Это не должно происходить легко, потому что Конституция – это главный законодательный документ страны», - заключил Е. Тулегенов.


    Теги:
    Президентский кадровый резерв Мнения Послание Президента РК-2022 Общество
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