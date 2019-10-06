Президент Узбекистана принял генсека Тюркского Совета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Тюркского Совета Багдада Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Тюркского Совета.

Узбекский лидер подчеркнул важность исторического решения о присоединении Узбекистана к Тюркскому Совету в качестве полноправного члена и тепло поприветствовал генерального секретаря с его первым официальным визитом в Ташкент. Он выразил убеждённость, что данное решение отвечает национальным интересам Узбекистана и окажет весьма позитивное воздействие на раскрытие реального потенциала плодотворного и многостороннего сотрудничества страны с братскими тюркоязычными государствами во всех сферах.

Шавкат Мирзиёев поделился своим видением развития Узбекистана на современном этапе и рассказал о текущих внутренних реформах, направленных на построение современного Узбекистана с сильными государственными институтами, устойчивой рыночной экономикой и высоким уровнем жизни народа.

Генеральный секретарь Тюркского Совета отметил историческое значение решение Узбекистана о присоединении к Тюркскому Совету, заявив, что активное участие Узбекистана в деятельности Тюркского Совета не только расширит горизонты многостороннего сотрудничества в рамках Тюркского Совета, но и значительно укрепит совместный потенциал тюркоязычных государств.

Б. Амреев подчеркнул, что Узбекистан под руководством Президента Ш. Мирзиёева достиг огромных успехов в реформировании современного Узбекистана и отметил, что весьма заметны результаты широкомасштабных преобразований в деле либерализации экономики, улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата в стране.

Проинформировав Президента о ходе подготовке к предстоящему 7-му Саммиту в Баку, который будет посвящен развитию малого и среднего предпринимательства, генсек Тюркского Совета подчеркнул, что всестороннее развитие экономического сотрудничества будет главным приоритетом в деятельности Организации в предстоящие годы. В связи с этим он проинформировал Президента Узбекистана о недавно созданной Тюркской торгово-промышленной палате (ТТПП), усилиях по созданию Инвестиционного фонда для поддержки малых и средних предприятий (МСП) в государствах-членах, а также о ходе работы Тюркского делового совета и Инвестиционного форума, проходящие в эти дни в Ташкенте.

Б. Амреев сообщил Ш. Мирзиёеву об открытии в Будапеште Европейского офиса-представительства Тюркского Совета, а также о деятельности аффилированных организаций Совета, таких как TurkPA, TURKSOY, Тюркская академия и Фонде культуры тюркского наследия.

Отметив огромный потенциал Тюркского Совета как эффективной региональной структуры, Ш. Мирзиёев и Б. Амреев высказались за развитие многостороннего сотрудничества между государствами-членами, особенно в таких приоритетных сферах, как торговля, инвестиций, инноваций, транспорт, туризм и молодежная политика.

Стороны выразили уверенность, что присоединение Узбекистана значительно обогатит существующие между странами - членами исторические отношения дружбы и братства.