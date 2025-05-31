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    19:39, 30 Май 2025 | GMT +5

    Президент Узбекистана предложил создать «Деловой клуб Центральная Азия – Италия»

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите «Центральная Азия — Италия» предложил создать постоянную платформу для бизнес-диалога — «Деловой клуб Центральная Азия – Италия», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Президент Узбекистана предложил создать «Деловой клуб Центральная Азия – Италия»
    Фото: Акорда

    Инициатива направлена на развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и расширение партнерства между предпринимателями региона и Италии.

    — Учитывая традиционно сильные позиции делового сообщества Италии в инновационном развитии страны, предлагаю запустить постоянную площадку для бизнес-диалога — «Деловой клуб Центральная Азия — Италия». Такие встречи с широким участием предпринимателей могли бы ежегодно проходить в наших столицах, открывая новые возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества, — отметил Глава Узбекистана.

    Он также указал, что одним из центров кооперации может стать Ташкент.

    А приоритетными направлениями кооперации могли бы стать перерабатывающие отрасли, такие как глубокая переработка минеральных ресурсов и сельскохозяйственного сырья, электротехника, химия, текстиль, шерстяно-кожевенная и пищевая промышленность, а также локализация производства комплектующих и промышленных товаров, создание дизайнерских центров с ведущими итальянскими брендами.

    — Для реализации проектов регионального значения мы приступили к созданию в ташкентском регионе специального индустриального парка под управлением европейских операторов. Считаем необходимым привлекать к поддержке кооперационных проектов государственные агентства Италии и совместные инвестиционные фонды, — добавил Шавкат Мирзиёев.

    Теги:
    Бизнес Узбекистан Шавкат Мирзиёев Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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