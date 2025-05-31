Президент Узбекистана предложил создать «Деловой клуб Центральная Азия – Италия»

Инициатива направлена на развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и расширение партнерства между предпринимателями региона и Италии.

— Учитывая традиционно сильные позиции делового сообщества Италии в инновационном развитии страны, предлагаю запустить постоянную площадку для бизнес-диалога — «Деловой клуб Центральная Азия — Италия». Такие встречи с широким участием предпринимателей могли бы ежегодно проходить в наших столицах, открывая новые возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества, — отметил Глава Узбекистана.

Он также указал, что одним из центров кооперации может стать Ташкент.

А приоритетными направлениями кооперации могли бы стать перерабатывающие отрасли, такие как глубокая переработка минеральных ресурсов и сельскохозяйственного сырья, электротехника, химия, текстиль, шерстяно-кожевенная и пищевая промышленность, а также локализация производства комплектующих и промышленных товаров, создание дизайнерских центров с ведущими итальянскими брендами.