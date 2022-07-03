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    22:57, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Президент Узбекистана предложил отказаться от поправок по Каракалпакстану

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев прибыл в город Нукус. Сейчас глава государства проводит встречу с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу президента.

    «С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», - сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

    Каракалпакстан занимает 40% территории Узбекистана, здесь проживают около 2 млн человек. По действующей Конституции Узбекистана, суверенная республика имеет право выйти из его состава на основании всеобщего референдума (статья 74).

    Как пишет Рodrobno.uz, в опубликованных поправках в Конституцию этой нормы не было. В проекте основного закона Узбекистана, судьба которого в скором времени должна решиться на референдуме, изменили и некоторые другие статьи, касающиеся статуса Каракалпакстана.

    Это вызвало массовые демонстрации в столице Каракалпакстана - Нукусе. Местные власти сообщили, что преступная группа лиц, воспользовавшись ситуацией, организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов госуправления Каракалпакстана.


    Фото: t.me/Press_Secretary_Uz



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