Президент Узбекистана пожелал Елбасы поскорее преодолеть коронавирус

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе разговора Президент Узбекистана пожелал Елбасы поскорее преодолеть коронавирусный недуг и вернуться к государственной деятельности на благо братского народа Казахстана.

Собеседники обменялись мнениями о мерах Правительств двух стран, нацеленных на преодоление пандемии коронавирусной инфекции.

Елбасы и Шавкат Мирзиёев обсудили также график предстоящих встреч и мероприятий.

В завершение разговора Нурсултан Назарбаев поблагодарил Президента Узбекистана за теплые слова поддержки и отметил особую важность дальнейшего укрепления традиционно дружеских и добрососедских взаимоотношений между народами двух стран.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самоизоляции.

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.

20 июня А.Укибай проинформировал, что Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

«Температура стабильная, симптомов, характерных для КВИ, не замечено. Первый Президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет», - сообщил Айдос Укибай.