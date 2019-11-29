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Президент Узбекистана лично проводил в аэропорт лидеров стран ЦА
29 Ноября 2019 20:45
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия программы второй Консультативной встречи в Ташкенте завершились, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РУ.
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Главы государств Центральной Азии совместно прибыли в ташкентский аэропорт им. И. Каримова. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев лично проводил лидеров стран региона.
Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.
Ключевые слова: Центральная Азия, Первый Президент - Елбасы,
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