Президент Узбекистана лично проводил в аэропорт лидеров стран ЦА

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия программы второй Консультативной встречи в Ташкенте завершились, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РУ.

Главы государств Центральной Азии совместно прибыли в ташкентский аэропорт им. И. Каримова. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев лично проводил лидеров стран региона.

Напомним, Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял участие во Второй Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте.











