30 Мая 2022 17:53

Президент усиливает статус Уполномоченного по правам человека - адвокат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 июня действительно станет важной датой в истории независимого Казахстана - состоится республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Об этом заявил адвокат, член экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК Абзал Бекбосынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 июня пройдет республиканский референдум. Наш Президент отказался от суперпрезидентской формы правления, сложил с себя полномочия председателя партии AMANAT. Также усиливается статус Омбудсмена – Уполномоченного по правам человека. То есть, Уполномоченный по правам человека не будет подчиняться ни одному государственному органу. Омбудсмен будет защищать Конституционные права граждан. После январских событий заключенные и подозреваемые неоднократно сообщали о нарушении их прав, о фактах пыток. Они заявляют о своей невиновности. Январские события послужили неким знаком, чтобы не нарушались ничьи права. Хоть он и преступник, в первую очередь, это человек. А согласно Конституции РК высшими ценностями Республики Казахстан являются человек, его жизнь, права и свободы», - сказал Абзал Бекбосынов.

По его словам, Президент решительно повышает статус Омбудсмена.

«Поднимается также вопрос о создании Конституционного суда, куда может обратиться каждый гражданин РК. Мы не должны путать Конституционный суд с другими органами. Конституционный суд будет рассматривать заявления, где нарушаются права граждан. В Конституционный суд может обратиться каждый. Изменения также коснутся выборов депутатов районов, города, области, Мажилиса. Раньше каждая партия выдвигала кандидата, затем проходило голосование. После референдума каждый человек может выдвинуть себя в кандидаты. Президент предоставил возможность, чтобы народ проголосовал за изменения и дополнения на референдуме. Ожидается, что произойдут большие изменения. Хотелось бы, чтобы все изменения реализовались на деле», - добавил Абзал Бекбосынов.