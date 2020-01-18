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Президент Украины дал шанс правительству Гончарука
КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с должности Премьер-министра и решил дать шанс правительству при условии выполнения ряда условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
Об этом он заявил на встрече с Премьер-министром страны Алексеем Гончаруком, сообщает пресс-служба главы Украины.
«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», - сказал Президент Украины, обращаясь к Гончаруку.
Как сообщалось, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 января объявил, что написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения на рассмотрение Верховной Рады.
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