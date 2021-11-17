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Президент уделяет особое внимание правозащитной проблеме – Марат Башимов

17 Ноября 2021 10:47
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Президент уделяет особое внимание правозащитной проблеме – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов высказался по поводу выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на VI заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на актуальные вопросы всех 19 миллионов казахстанцев, а именно на эффективную защиту прав потребителей.

«Первое это то, что Президент в своих программных выступлениях уделяет особое внимание правозащитной проблематике, развитию демократических процессов, верховенству права и прав человека.

Второе, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства выдвинул новый пакет инициатив, направленных на дальнейшие политические и социально-экономические преобразования в стране.

В общей сложности Президент представил более тридцати детально проработанных инициатив, напрямую касающихся миллионов наших граждан», - сказал он.

Он также перечислил основные разделы, о которых говорил Глава государства.

«Первое – совершенствование института выборности сельских акимов. Второе – решение актуальных вопросов системы образования. Третье – всестороннее внедрение цифровых технологий. Четвертое – совершенствование залоговой политики банков и регулирования оценочной деятельности. Пятое – повышение эффективности бюджетной политики. И шестое – дальнейшее укрепление системы защиты прав человека», - обозначил спикер.

Марат Башимов отметил, что эти и другие актуальные и важные для общества инициативы Президента Казахстана показывают дальнейшую реализацию принципов «Слышащего государства», «справедливого общества и эффективного государства» и они находят всестороннюю поддержку гражданского общества.

Напомним, вчера Президент РК принял участие в VI заседании Национального совета общественного доверия.



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#Права человека   #Нацсовет  
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Автор:

Гульзат Сахова

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