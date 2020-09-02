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Президент уделил особое внимание поддержке предпринимательства - Анар Даржанова

2 Сентября 2020 22:20
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Президент уделил особое внимание поддержке предпринимательства - Анар Даржанова

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В своем Послании Президент уделил большое внимание поддержке предпринимательства как локомотива экономики, сказала сегодня в ходе совещания директор РПП «Атамекен» Анар Даржанова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«4 из 7 положений нынешнего Послания посвящены предпринимательству. Всем известно, что коронавирус отрицательно сказался на развитии бизнеса во всем мире. Мы как предприниматели многого ожидали от Послания и мы рады, что наши надежды осуществились. Президент отметил ведущую роль предпринимательства как локомотива экономики», - сказала Анар Даржанова.

Она добавила, что существенной поддержкой для бизнеса станет решение о государственном субсидировании процентных ставок до 6 процентов годовых по всем действующим кредитам предпринимателей, в пострадавших секторах экономики. Как известно субсидирование покроет период 12 месяцев с момента объявления ЧП.

Также согласно Посланию до конца года будет приостановлено начисление арендной платы для предпринимателей по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору.

«Президент в Послании отметил, что предприниматели, арендующие площади у госорганов будут освобождены от арендной платы. Это хорошая новость. В Актобе у нас 190 предпринимателей, которые будут освобождены от аренды в течение года», - сказала А.Даржанова.

Директор РПП отметила рост местного содержания при проведении госзакупа, что также будет поддержкой местных предпринимателей.

По словам А.Даржановой, произошел рост местного содержания в 62 процента по мебельному производству, на 64 процента по легкой промышленности, на 68 процентов по стройматериалам, на 30 процентов по машиностроению, на 58 процентов по пищевой промышленности и др.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Актюбинская область   #Послание Президента РК-2020  
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Самал Ендибаева

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