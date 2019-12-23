Президент уделил большое внимание вопросам развития казахского языка - общественник из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального совета общественного доверия уделил большое внимание нашей национальной ценности - казахскому языку, считает член областного общественного совета, ветеран Афганской войны Марат Койлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На состоявшемся в Нур-Султане заседании Национального совета Президент Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд важных инициатив. Был дан большой акцент социальной сфере, а также Президент уделил большое внимание нашей единой национальной ценности - вопросу развития казахского языка. Он поручил языковедам и ученым дать дельные предложения по данному вопросу. Я считаю, что это очень важно для нашей страны», - говорит член областного общественного совета Марат Койлыбаев.

Также Президент поддержал вопрос выверенного перехода на латиницу, что также важно для будущего молодого поколения.

«Я считаю, большим подспорьем для населения будет предложение Президента о поддержке детей из малообеспеченных семей - выделении бесплатной школьной формы, учебников, питания, проезда. Я верю, что если эти предложения будут воплощены в жизнь, наша страна достигнет еще больших высот в своем развитии!», - добавляет М. Койлыбаев.