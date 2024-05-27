Президент Турции заявил о необходимости принятия новой конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции на смену нынешней, принятой после военного переворота 1980 года. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Время переворотов и [военных] меморандумов в этой стране осталось позади. <…> Нынешняя конституция подрывает доверие к политике, Турция не может двигаться с ней вперед, - сказал Р. Эрдоган, выступление которого транслировал телеканал TRT Haber.

Турецкий президент в очередной раз высказал инициативу принятия новой конституции на «острове демократии и свободы» в Мраморном море вблизи Стамбула, где после военного переворота 1961 года были казнены бывший премьер Аднан Мендерес и двое министров его правительства. 27 мая в Турции вспоминают годовщину этого путча.

- Мы не забудем и не простим заговорщиков не только через 64 года, но и спустя века, - заявил Р. Эрдоган.

По словам президента, действующая конституция не только не отражает сегодняшних реалий Турции, но и является источником позора.

- Она - источник большого позора, мы не можем больше заставлять нашу нацию, отметившую 100-летие республики (29 октября 2023 года - прим. ТАСС), жить с конституцией переворотов, страдать от этого позора. Принятие новой конституции является национальным долгом в 28-й законодательный срок, - сказал Р. Эрдоган, имея в виду состав парламента, избранный в мае 2023 года.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш ранее сообщал, что проект предложений по тексту новой конституции, предположительно, будет внесен в повестку меджлиса в октябре, с началом его осенней сессии. До этого времени он проводит консультации с представленными в парламенте партиями, для достижения консенсуса в вопросе принятия нового основного закона.

Президент Турции ранее дважды выносил на всенародное одобрение вопросы, связанные с внесением поправок в конституцию. После референдума в 2017 году парламентская форма правления в республике была заменена на президентскую, однако новая конституция принята не была. После переизбрания на новый президентский срок в мае 2023 года Эрдоган назвал принятие новой конституции одной из основных задач его администрации.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.