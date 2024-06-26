Президент Турции выразил соболезнования Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы турецкий лидер выразил слова соболезнования главе РФ, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на канцелярию Президента ТР.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате террористического акта в Дагестане.

Президент Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время нападения и решительно осудил теракт.

Он подчеркнул, что Анкара выступает против всех форм проявления терроризма в мире. При этом Турция продолжит прилагать усилия в том, чтобы положить конец всем конфликтам в регионе.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-патрульной службы.

С 24 по 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.