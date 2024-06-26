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    20:24, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент Турции выразил соболезнования Путину

    Президент Турции выразил соболезнования Путину
    Фото: Anadolu Ajansı

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы турецкий лидер выразил слова соболезнования главе РФ, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на канцелярию Президента ТР.

    Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате террористического акта в Дагестане.

    Президент Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время нападения и решительно осудил теракт.

    Он подчеркнул, что Анкара выступает против всех форм проявления терроризма в мире. При этом Турция продолжит прилагать усилия в том, чтобы положить конец всем конфликтам в регионе.

    Ранее сообщалось, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост Дорожно-патрульной службы.

    С 24 по 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

    Теги:
    Соболезнования Турция Теракт Терроризм Мировые новости Международные отношения Россия
    Акжигит Чукубаев
    Автор
    Акжигит Чукубаев
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