Попытка госпереворота? Президент Турции Эрдоган созвал экстренное совещание

В Турции прошли муниципальные выборы, которые своей предвыборной агитацией заметно всполошили стабильную обстановку в стране. В турецкой внутренней политике снова неспокойно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее лидер «Партии националистического движения» Девлет Бахчели, выступая в Парламенте, заявил, что отдельными представителями криминальных элементов и бывшими сотрудниками правоохранительных органов планируется организация госпереворота в стране.

По этому поводу в ночь с 14 на 15 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с участием главы Национальной разведывательной организации страны Ибрагимом Калыном и министром юстиции Йылмазом Тунчем.

Как сообщается в различных турецких изданиях, по подозрению в политическом заговоре 9 мая были задержаны 4 высокопоставленных сотрудника департамента полиции по городу Анкара, которые были причастны к организованным преступным группам, связанных с наркобизнесом, торговлей оружия, незаконным пересечением границ и различными политическими преступлениями. 13 мая по месту жительства подозреваемых проведены обыски, где были изъяты некие цифровые материалы.

С учетом резонансных заголовков некоторых местных СМИ о планируемом госперевороте в стране, глава МВД Турции Али Йерликая заявил, что к тем или иным заговорщикам и любому проявлению бандитизма будут применены соответствующие меры.