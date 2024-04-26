Президент Турции принял Премьер-министра Казахстана

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Анкару, передает агентство Kazinform.

В Анкаре Олжас Бектенов был принят Главой Турецкой Республики, провел переговоры с вице-президентом Турции, обсудил инвестиционное сотрудничество на встрече с представителями крупнейших турецких компаний и холдингов, а также выступил на казахско-турецком бизнес-форуме.

Олжас Бектенов, обращаясь к представителям бизнеса, подчеркнул готовность оказать поддержку в реализации важных для страны проектов.

Глава Правительства РК обратил внимание бизнесменов на наиболее перспективные направления. Среди них нефтегазохимия, углехимия, машиностроение с фокусом на углубление локализации производства и расширение модельного ряда выпускаемой техники.

По итогам бизнес-форума в присутствии глав делегаций Казахстана и Турции подписано 10 коммерческих документов в области инвестиционного сотрудничества на общую сумму свыше $180 млн. Среди них меморандум по экспорту готовой продукции, соглашения о строительстве логистического хаба, а также ряда заводов по производству кальцинированной соды, дождевального оборудования, нетканых материалов, по сборке ирригационного оборудования. Кроме того, подписано соглашение об обмене передовым опытом в области семеноводства, а также перспективах поставки семян.