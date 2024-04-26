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    21:01, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Турции принял Премьер-министра Казахстана

    Президент Турции принял Премьер-министра Казахстана
    Фото: Правительство РК

    Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Анкару, передает агентство Kazinform.

    В Анкаре Олжас Бектенов был принят Главой Турецкой Республики, провел переговоры с вице-президентом Турции, обсудил инвестиционное сотрудничество на встрече с представителями крупнейших турецких компаний и холдингов, а также выступил на казахско-турецком бизнес-форуме.

    Олжас Бектенов, обращаясь к представителям бизнеса, подчеркнул готовность оказать поддержку в реализации важных для страны проектов.

    Глава Правительства РК обратил внимание бизнесменов на наиболее перспективные направления. Среди них нефтегазохимия, углехимия, машиностроение с фокусом на углубление локализации производства и расширение модельного ряда выпускаемой техники.

    Олжас Бектенов: Мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией

    По итогам бизнес-форума в присутствии глав делегаций Казахстана и Турции подписано 10 коммерческих документов в области инвестиционного сотрудничества на общую сумму свыше $180 млн. Среди них меморандум по экспорту готовой продукции, соглашения о строительстве логистического хаба, а также ряда заводов по производству кальцинированной соды, дождевального оборудования, нетканых материалов, по сборке ирригационного оборудования. Кроме того, подписано соглашение об обмене передовым опытом в области семеноводства, а также перспективах поставки семян.

    Теги:
    Эрдоган Правительство РК Турция Бизнес Предпринимательство и власть Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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