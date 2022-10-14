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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану
14 Октября 2022, 10:29

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил в аэропорту Астаны Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, прибывшего с первым государственным визитом в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В ходе визита Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов обсудят широкий спектр вопросов взаимодействия, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Сердар Бердымухамедов примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

Ранее сообщалось, что сегодня в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ. Заседание пройдет под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств.


Фото: t.me/KZgovernment




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