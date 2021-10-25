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    Президент Туркменистана подарил Касым-Жомарту Токаеву ахалтекинского жеребца

    25 Октября 2021, 09:36

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения конного комплекса в Ашхабаде Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чистокровного ахалтекинского жеребца, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

    Кроме того, Главе нашего государства подарили щенка туркменского тазы.

    Как сообщалось , Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с двухдневным государственным визитом в Туркменистане.

    Программа визита включает переговоры делегаций двух стран в узком и широком составах. Стороны рассмотрят состояние и перспективы развития казахско-туркменского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

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    Президент Казахстана Туркменистан
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