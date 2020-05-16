Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Президент Туркменистана одобрил предложение о вступлении страны в ВТО в качестве наблюдателя

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2020, 01:58
Президент Туркменистана одобрил предложение о вступлении страны в ВТО в качестве наблюдателя

АШГАБАД. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ -КАЗИНФОРМ - В целях реализации «Программы развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 годы», эффективной интеграции государства в мировую экономическую систему, развития рыночных отношений в стране Президент Туркменистана подписал соответствующее постановление. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Согласно документу, одобрено предложение Правительственной комиссии по изучению связанных с членством Туркменистана во Всемирной торговой организации вопросов о вступлении Туркменистана во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя.


ВТО   Туркменистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане