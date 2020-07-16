Президент Туркменистана наловил рыбу в отпуске и передал ее детскому дому

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туркменистан сегодня».

«Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озёр страны», - говорится в сообщении.

В этот раз глава государства, отдающий предпочтение активному отдыху, занялся ловлей рыбы.

Глава государства отправил свежую рыбу, выловленную в озере, воспитанникам «Döwletliler köşgi», где под патронатом туркменского лидера созданы все условия для гармоничного развития и образования юных туркменистанцев.

Как пишет издание, дети с радостью и чувством глубокой признательности приняли подарок.