Президент Туркменистана дал названия отечественным телевизорам, компьютерам и мобильным телефонам

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовознакомился с образцами готовящейся к выпуску электронной продукции и дал названия отечественным гаджетам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Министр промышленности и строительного производства С. Бердымухамедов доложил главе государства о работе по развитию отечественной электронной промышленности и выпуску в стране импортозамещающей продукции.

Наглядным подтверждением тому стали продемонстрированные Президенту Гурбангулы Бердымухамедову образцы готовящейся к выпуску отечественной электронной продукции.

Здесь были представлены новые смарт-телевизоры диагональю 65 дюймов, сотовые телефоны с двумя сим-картами, смартфоны (смарт-телефоны), различные виды моноблоков, сплит-кондиционеры, распределители Интернет-сети – роутеры, а также кулеры, предназначенные для охлаждения и нагрева питьевой воды.

Работу по налаживанию их широкого производства ведет совместное Хозяйственное общество «Aýdyň gijeler», созданное с долевым участием Министерства промышленности и строительного производства (49%).

ХО уже наладило выпуск различных LED-ламп, обучающих компьютеров для школьников и нетбуков, новых смарт телевизоров «Tolkun» и «Zemin» диагональю 32, 42 и 55 дюймов, а недавно и телевизоров диагональю 65 дюймов.

Министр промышленности и строительного производства рассказал об особенностях продукции электронной промышленности и используемых технологиях. В частности, говоря о преимуществах новых телевизоров, министр сообщил о возможности их присоединения к компьютерам, роутерам и другим соответствующим приборам и управления ими посредством одного пульта.

Министр обратился к Президенту с просьбой дать названия запущенным в производство новым телевизорам, компьютерам, мобильным телефонам и другим приборам.

Глава государства отметил, что целесообразно будет назвать представленный смарт-телевизор диагональю 65 дюймов «Älem», а выпускаемый в стране компьютер типа моноблока - «Şowly». Кроме того, было предложено назвать смартфон «Milli», а мини-телефоны с двумя сим-картами - «Körpe». Президент также посоветовал дать широко используемым в настоящее время роутерам название «Uçgun», применяемым в повседневном хозяйстве кулерам - «Teşne», а сплит-кондиционерам - «Mylaýym».

Заострив внимание на необходимости обеспечения населения вышеназванным приборами и оборудованием, туркменский лидер поручил держать под контролем вопросы расширения их ассортимента и повышения качества.