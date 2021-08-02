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Президент Туркмении совершил испытательный полёт на новом военном самолёте

2 Августа 2021 20:14
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Президент Туркмении совершил испытательный полёт на новом военном самолёте

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с поступившими в распоряжение Вооружённых Сил новыми современными военными самолётами, их характеристиками и испытал один из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Туркменистан сегодня».

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П резидент Турменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл к месту стоянки новых военных самолётов, поступивших в распоряжение ­Вооружённых Сил Туркменистана.

Заместитель Председателя Кабинета Министров, секретарь Государственного совета безопасности Ч. Аманов доложил Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами страны о поступившей современной технике.

Приняв рапорт, туркменский лидер ознакомился с военной авиа­техникой и её особенностями. Президенту Туркменистана было доложено об оборудовании новых боевых самолётов, их целевом предназначении.

Глава Туркменистана просмотрел чертежи с техническими характеристиками военных самолётов и другой боевой техники, макеты и соответствующие иллюстрации.

В Военной доктрине Туркменистана, носящей исключительно оборонительный характер и полностью отвечающей принципам нейтралитета, основной задачей определены обеспечение мира и спокойствия внутри страны, счастливой и благополучной жизни народа.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного лётчика занял место за штурвалом нового военного самолёта, чтобы испытать его. Прежде чем привести машину в движение, глава государства тщательно совершил принятые в таких случаях предварительные действия.

Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо.

Поступивший в распоряжение Вооружённых Сил Туркменистана новый военный самолёт способен мгновенно менять курс, совершать показательные разведывательные полёты.

Эта боевая машина, оснащённая всем необходимым для выполнения стоящих перед Военно-воздушными силами задач, предназначена для защиты воздушного пространства, ведения разведки, поддержки действий сухопутных войск.

Управляемый Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым самолёт способен плавно снижаться и стремительно набирать нужную высоту.

Эта боевая машина, оснащённая современными турбореактивными двигателями, необходима и для обу­чения военных лётчиков, её дальность полёта составляет 2 тысячи километров, максимальная высота – 13 тысяч 700 метров.

Совершая полёт на сверхзвуковом самолёте, глава Туркменистана сделал несколько виражей.

Завершив испытательный полёт на новом самолёте, глава государства совершил плавную посадку.

Вице-премьер, секретарь Государственного совета безопасности Ч. Аманов и министр обороны Б. Гундогдыев поздравили Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны с успешно проведённым испытательным полётом.

Министр обороны обратился с просьбой разрешить лётную форму Президента Туркменистана передать в музей Военной школы имени Бердымухамеда Аннаева, здание которого строится в столице.

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны, одобрив это предложение, подчерк­нул, что экипировку военного лётчика будет целесообразно передать в Музей нового здания специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева.


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#Туркменистан   #Мировые новости  
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