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    16:45, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Президент Турции поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Турции от всего сердца поздравил Елбасы с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и новых успехов в многолетней государственной деятельности в интересах братского Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

    Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Нурсултан Назарбаев заслужил большое уважение и признание не только как лидер своей страны, но и как основоположник стратегического партнерства между Нур-Султаном и Анкарой.

    Подчеркнув важную роль Первого Президента Казахстана в качестве Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), Президент Турции особо отметил значимость интеграционных инициатив Нурсултана Назарбаева на Евразийском пространстве.

    Елбасы поблагодарил собеседника за добрые слова и высоко оценил уровень казахстанско-турецкого сотрудничества на современном этапе.

    В завершение разговора Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили график предстоящих встреч.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы
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