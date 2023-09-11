Президент Турции посетит Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, визит президента Турции запланирован на 3 ноября. Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств в Казахстане.

«Мы договорились о том, чтобы организовать и провести его на самом высоком уровне», - сказал Мурат Нуртлеу.

Глава МИД РК также отметил, что казахстанско-турецкое партнерство успешно развивается в рамках многосторонних структур, таких как ООН, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, Совет по сотрудничеству и мерам доверия в Азии.

«Текущие вопросы, связанные с сотрудничеством в многостороннем формате, среди них акцент был сделан на расширения поля совместных проектов в рамках Организации тюркских государств», - добавил Мурат Нуртлеу.

