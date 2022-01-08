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Президент Турции обсудил события в Казахстане с лидерами тюркских стран

Автор:  
Акжигит Чукубаев
8 Января 2022, 10:35
Президент Турции обсудил события в Казахстане с лидерами тюркских стран

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с лидерами стран членов Организации тюркских государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Р. Эрдоган обменялся мнениями о последних событиях в Казахстане с президентами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

В ходе разговора с Касым-Жомартом Токаевым турецкий лидер заявил, что внимательно следит за развитием событий в братском, дружественном Казахстане и выразил искренние соболезнования родственникам погибших, а также пожелал скорейшего восстановления всем пострадавшим.

«Мы солидарны с Казахстаном и Организация тюркских государств также поддерживает братскую республику. Надеюсь на скорейшее формирование нового правительства Казахстана и снятие напряженности в стране. Уверен, что народ братского Казахстана преодолеет эту проблему посредством конструктивного диалога. Турция, в свою очередь, в случае необходимости готова поделиться опытом и знаниями, а также техническим инструментарием», - подчеркнул президент Турции Р. Эрдоган.


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