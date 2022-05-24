24 Мая 2022 18:09

Президент Турции объявил о начале военной операции в Сирии

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турецкими вооруженными силами планируется новая трансграничная операция на территории Сирийской Арабской Республики (САР), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со сcылкой на YeniŞafak.

Ранее турецкой армией уже осуществлялись подобные антитеррористические операции по созданию безопасных зон на юго-восточных границах Турции. Успешными считаются военные операции «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Весенний щит». Некоторые из них проводились даже не один раз. Нынешняя, пятая по счету антитеррористическая операция под названием «Барыш пынары», что в переводе с турецкого языка означает «Источник мира» будет реализована на севере САР.

В обращении к нации после заседания кабинета министров, лидер Турции Р. Эрдоган сообщил, что основными целями турецких вооруженных сил в подобных случаях являются ни что иное, как обеспечение безопасности не только южных регионов страны, но и всей республики.

«Мы работаем над созданием 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ. Операция «Источник мира» нейтрализует террористическую угрозу в отношении Турции и создаст безопасную зону, которая будет способствовать комфортному возвращению сирийских беженцев в родные края. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от террористов», - сказал Р. Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент добавил, что регионы, которые являются эпицентрами постоянных нападений, преследований и атак на вооруженные силы Турции являются приоритетными в немедленном реагировании на них. Важные для государства решения в этом направлении будут тщательно рассмотрены и приняты в этот четверг на заседании Совета национальной безопасности страны.