Президент Турции объявил имена первых космонавтов страны

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В мае 2022 года в стране был объявлен конкурс на определение двух космонавтов Турции - основного и запасного - в рамках реализации объявленной два года назад национальной космической программы, нацеленной на вхождение в число мировых космических держав. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на фестивале TEKNOFEST-2023 в Стамбуле, выразил признательность тысячам граждан, обратившихся с заявками на участие в космической миссии - полете к Международной космической станции (МКС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Глава государства сообщил, что участник первой пилотируемой космической миссии Турции будет находиться на МКС в течение 14 суток. «В ходе этой миссии, космонавту предстоит реализовать 13 различных опытов, подготовленных ведущими вузами и исследовательскими центрами нашей страны. Что касается запасного космонавта, то он совершит суборбитальный полет, повысив свои навыки», - отметил турецкий лидер.

По его словам, полет первого турецкого космонавта намечен на последний квартал 2023 года.

Президент сообщил, что первым турецким космонавтом на МКС станет отличившийся успехами пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджи.

«Выбранный в качестве запасного космонавта Тува Джихангир Атасевер – инженер компании Roketsan в сфере запуска космических аппаратов. Нет никаких сомнений в том, что оба с успехом выполнят возложенные на них задачи», - отметил Эрдоган.