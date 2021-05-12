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    19:04, 11 Май 2021 | GMT +6

    Президент Татарстана сообщил о еще одном погибшем в результате стрельбы в школе

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    КАЗАНЬ. ТАТАР-ИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил все подробности по поводу трагедии, произошедшей сегодня в казанской школе №175. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Татар-информ.

    По словам президента РТ, в результате погибли семеро детей, все учащиеся восьмого класса: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, погиб один из учителей, а также сотрудник школы.

    В детской клинической больнице находятся 18 детей, некоторые из них с огнестрельными ранениями. Врачи делают все возможное для их выздоровления. Двое взрослых находятся в горбольнице №7 и РКБ.

    Также Рустам Минниханов сообщил о том, что ожидается прибытие борта МЧС из Москвы.



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