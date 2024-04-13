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    19:47, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

    акорда
    Фото: Акорда

    В начале беседы главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.

    В свою очередь Глава нашего государства поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, Правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.

    Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнерства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договоренности в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.

    Теги:
    Подтопления Акорда Наводнение Токаев Касым-Жомарт Таджикистан Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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