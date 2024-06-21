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    10:01, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    В Таджикистане запретили одежду, чуждую национальной культуре

    таджикская национальная одежда
    Фото: khovar.tj

    Президент Республики Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, в том числе законы «Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», который, помимо прочего, запрещает ношение в стране одежды, «чуждой национальной культуре», передает агентство Kazinform со ссылкой на Ховар.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, в числе которых законы «Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка», «О Таджикском национальном университете», «О показателях для расчетов» и другие.

    Закон «Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», помимо прочего, включает запрет на ношение и продажу одежды, «чуждой национальной культуре». За несоблюдение закона предусмотрен штраф. При этом, какие именно виды одежды считаются «чуждыми национальной культуре», точно не указывается.

    По данным Ховар, законы в новой редакции направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также на защиту прав и свобод ребенка, обучение и воспитание ребенка в духе гуманизма, патриотической гордости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям.

    Подписанные законы будут опубликованы в печати.

    Информация специально предоставлена Kazinform партнерским агентством Ховар.

     

    Теги:
    Культура Законопроекты Права человека Таджикистан Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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