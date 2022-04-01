Президент США объявил о высвобождении огромных запасов нефти для снижения цен на газ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - США будут выделять до 1 млн баррелей нефти в день из своих стратегических запасов, чтобы помочь снизить цены на газ и бороться с инфляцией по всей стране, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информационному бюллетеню, опубликованному администрацией Байдена, президент США планирует задействовать стратегический запас нефти страны в течение следующих шести месяцев, поскольку отечественные производители наращивают добычу.

«Масштабы этого выброса беспрецедентны: в мире никогда не было выброса запасов нефти со скоростью 1 миллион в день в течение такого периода времени», - говорится в пресс-релизе Белого дома. «Этот рекордный выпуск обеспечит исторический объем поставок, который послужит мостом до конца года, когда внутреннее производство увеличится».

Отметим, цены на нефть упали в четверг после того, как в среду вечером появились сообщения о том, что такой шаг был неизбежен.

Международные фьючерсы на нефть марки Brent на май подешевели на 4% до 108,89 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть подешевели на 4,7% до 102,84 доллара. Ранее в ходе сессии контракт торговался на уровне 100,16 доллара.

Это заявление было сделано в то время, когда Белый дом ищет способы борьбы с резким ростом цен на энергоносители, вызванным началом спецоперации России в Украине. В то время как цены на нефть находятся далеко от максимумов, наблюдавшихся ранее в этом году, геополитический хаос продолжает повышать стоимость нефти и вызывать опасения по поводу доступности нефти и природного газа.

Недавний рост цен на сырую нефть привел в США к скачку внутренних цен на бензин: средняя цена галлона бензина по стране составила 4,23 доллара по сравнению с 2,87 доллара год назад. Этот скачок способствовал более широкому росту цен, которые потребители платят за все товары и услуги, и увеличению инфляции на 7,9% в годовом исчислении.

Старший аналитик по энергетике Wells Fargo Securities Роджер Рид отметил, что планируемый Байденом ежедневный выброс из стратегических резервов составляет около 1% ежедневного мирового производства и 5% потребления в США.