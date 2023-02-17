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Президент США Джо Байден здоров и может успешно выполнять свои обязанности

17 Февраля 2023, 10:30
Президент США Джо Байден здоров и может успешно выполнять свои обязанности

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По словам врача Белого дома, президент США Джо Байден является здоровым, энергичным и находится в хорошей форме для успешного выполнения своих обязанностей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

В четверг врачи провели 80-летнему главе Соединенных Штатов трехчасовой медицинский осмотр в больнице Вашингтона, который стал вторым тщательным обследованием Джо Байдена с тех пор, как он вступил в должность в январе 2021 года.

Медосмотр, проведенный в четверг, дает подробное представление об истории болезни президента США, а также о его текущем состоянии здоровья и физической форме.

«Президент остается годным к исполнению служебных обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или приспособлений», – написал доктор Кевин О'Коннор в четверг в служебной записке.

Согласно документу, Джо Байден в настоящее время проходит лечение от фибрилляции предсердий (нерегулярного сердцебиения), высокого уровня холестерина, эпизодического кислотного рефлюкса, сезонных аллергий, артрита позвоночника и легкого повреждения нервов в ногах, но состояние всех этих заболеваний стабильное.

Врач также отметил, что президент не испытывал никаких затяжных симптомов от инфекции COVID-19 в течение лета.

Медицинский обзор включал «чрезвычайно подробное неврологическое обследование», которое не выявило никаких признаков неврологических расстройств, таких как инсульт или болезнь Паркинсона.

Во время последней избирательной кампании Джо Байден отверг заявления политических оппонентов о том, что он страдает слабоумием, и отказался проходить когнитивный тест.

Возраст и состояние здоровья президента-демократа долгое время находились под пристальным вниманием республиканцев.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли призвала к «обязательным тестам на умственную компетентность» для политиков старше 75 лет, когда она начала свою собственную предвыборную кампанию на пост президента США ранее на этой неделе.


Фото: GETTY IMAGES

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